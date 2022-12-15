عاجل.. كما توقعت "الفجر" هبوط اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

حققت اسعار الذهب في مصر خسائر مع الاستعداد البنك المركزي المصري لرفع اسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

وسجلت اسعار الذهب في مصر خسائر بقيمة وصلت إلى 30 جنيه للجرام.

اسعار الذهب بعد خسائر 30 جنيه للجرام:



ووصل اسعار الذهب في مصر بعد تلك الخسائر إلى الاتي

سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ نحو 2000 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار ٢١ نخو ١٧٥٠ جنيه للجرام خاسرا ٥٠ جنيه.

سجل سعر الذهب عيار ١٨ نحو ١٥٠٠ جنيه خاسرا ٢١ جنيه.

ونزل سعر الجنيه الذهب إلى ١٤٠٠جنيه بعد ان خسر ٤٠٠ جنيه.

الفجر تتوقع هبوط اسعار الذهب:

وكانت الفجر قد توقعت في تقريرا سابق هبوط اسعار الذهب لاحتمال ارتفاع الفائدة في الاجتماع القادم.



وقال“ نادي نجيب” سكرترير شعبة الذهب خلال تصيرحات للفجر، أن يتوقع ان لا تستمر ارتفاعات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حيث أنها مرشحة للتراجع وسط توقعات رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وانخفاض سعر الذهب عالميا، حيث تراجع الأسعار عالميا إلى مستويات 1791 دولار للاوقية بعد ارتفاعها إلى 1800 دولار.



ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة الاجتماع القادم بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% يوم 22 ديسمبر القادم.

زيادة احتياطي مصر من الذهب:



وذكر مصدر مسؤول أن قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي ارتفع لدى البنك المركزي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

