تعرف على مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر لخوض منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الكروي الجاري.



موعد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة اصن داونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون).



وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:-

المجموعة الأولى: الوداد البيضاوي (المغرب) - بترو أتلتيكو (أنجولا) - شبيبة القبائل (الجزائر) - فيتا كلوب (الكونغو).



المجموعة الثانية: الأهلي (مصر) - صن داونز (جنوب إفريقيا) - الهلال (السودان) - القطن (الكاميرون).



المجموعة الثالثة: الرجاء البيضاوي (المغرب) - حوريا كوناكري (غينيا) - سيمبا (تنزانيا) - فايبرز (أوغندا).



المجموعة الرابعة: الترجي (تونس) - الزمالك (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - المريخ (السودان).



ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية، مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



الجولة الأولى:

الأهلي ضد القطن الكاميرون (10-11 فبراير 2023) في القاهرة.



الجولة الثانية:

الهلال السوداني ضد الأهلي (17-18 فبراير 2023) في السودان.



الجولة الثالثة:

الأهلي ضد صن داونز (24-25 فبراير 2023) في القاهرة.



الجولة الرابعة:

صن داونز ضد الأهلي (7-8 مارس 2023) في جنوب إفريقيا.



الجولة الخامسة:

القطن الكاميروني ضد الأهلي (17-18 مارس 2022) في الكاميرون.



الجولة السادسة:

الأهلي ضد الهلال السوداني (31 مارس-1 إبريل 2023) في القاهرة.

