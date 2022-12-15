الأكاديمية العربية تنفرد بصدارة منافسات بطولة السباحة للجامعات

اسفرت نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد بالنسخة ٥٠ من دورة الشهيد الرفاعي التى أقيمت بمجمع حمامات السباحة لجامعة القاهرة بمشاركة (١٦٥) طالبة و(٢٦٥) طالب من بينهم (٢٠) من ذوي الإعاقة يمثلون (٤٤) جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري

للجامعات عن الاتي:

مسابقة ١٥٠٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول: محمد عادل محمد مصيلحي من جامعة عين شمس

- المركز الثاني: بلال ماجد سليمان من الأكاديمية العربية

- المركز الثالث: محمد محمود من جامعة حلوان

مسابقة ٥٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول: ياسين شام الدين من الأكاديمية العربية

- المركز الثاني: مصطفى الطحان من التعليم العالي

- المركز الثالث: مهاب حجازي من جامعة الاسكندرية

مسابقة ٥٠ متر حرة طالبات:

- المركز الأول: ملك محمد من الجامعة اليابانية

- المركز الثاني: كنزي هشام من جامعة نيو جيزة

- المركز الثالث: لوجين يوسف من جامعة حلوان

مسابقة ٥٠ متر صدر طالبات:

- المركز الأول: ليان شادي الجامعة الأمريكية

- المركز الثاني: هنا مصطفي الأكاديمية العربية

- المركز الثالث: سهيلة أبو المجد جامعة حلوان

مسابقة ١٠٠ متر صدر طلبة:

- المركز الأول: أحمد إسماعيل محمد الأكاديمية العربية

- المركز الثاني: مهند طارق جامعة الاسكندرية

- المركز الثالث: عبدالرحمن عبداللطيف الجامعة الكندية

مسابقة ١٠٠ متر صدر طالبات:

- المركز الأول: سارة سليمان الجامعة الألمانية

- المركز الثاني: جنا نصر الدين علي جامعة فاروس

- المركز الثالث: ليان شادي الجامعة الأمريكية

مسابقة ٢٠٠ متر صدر طلبة:

- المركز الأول: إياد أسامة رمضان الجامعة العربية المفتوحة

- المركز الثاني: محمود ماجد جامعة الأهرام الكندية

- المركز الثالث: سيف الدين سامح جامعة أكتوبر للعلوم

مسابقة ٥٠ متر ظهر طالبات:

- المركز الأول: كنزي أحمد علي جامعة حلوان

- المركز الثاني: فريدة عمرو جامعة القاهرة

- المركز الثالث: هنا أشرف الجامعة الألمانية

مسابقة ٢٠٠ متر ظهر طلبة:

- المركز الأول: وليد محمد صبحي جامعة المنصورة

- المركز الثاني: أحمد عادل محمد مصلحي المركز البريطانية

- المركز الثالث: ياسين علاء الدين ابراهيم الجامعة اليابانية

مسابقة ١٠٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول: مصطفى الطحان التعليم العالي

- المركز الثاني: كريم أحمد عليوة الجامعة الألمانية

- المركز الثالث: شريف ياسر على جامعة أكتوبر للعلوم

مسابقة ٤٠٠ متر حرة طلبة:

- المركز الأول: محمد عادل جامعة عين شمس

- المركز الثاني: بلال ماجد سليمان الأكاديمية العربية

- المركز الثالث: محمد محمود محمد جامعة حلوان

مسابقة ٢٠٠ متر فراشة طلبة:

- المركز الأول: إبراهيم أحمد إبراهيم الأكاديمية العربية

- المركز الثاني: مهند علاء جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: أحمد طارق الجامعة الأمريكية

مسابقة ١٠٠X٤ طلبة حرة:

- المركز الأول: الأكاديمية العربية

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: التعليم العالي

** مسابقة ٥٠X٤ طالبات متنوع:

- المركز الأول: الأكاديمية العربية

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: الجامعة البريطانية