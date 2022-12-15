موعد اجتماع البنك المركزي المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 50 نقطة

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موعد اجتماع البنك
موعد اجتماع البنك المركزي المصري

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأكثر روجا على محرك بحث جوجل، وذلك بعد قرار الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة 50 نقطة، وفيما يلي نقدم لكم موعد اجتماع البنك المركزي المصري.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

وعن موعد اجتماع البنك المركزي المصري، يترقب المواطنون عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير في العام 2022 لنظر تحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

ويأتي الاجتماع بعد أيام قليلة من اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتقرير مصير زيادة الفائدة من عدمه قبل بداية العام 2023 لمجابهة التضخم.

وقرر البنك المركزي عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

متى ينعقد اجتماع البنك المركزي لنظر سعر الفائدة؟

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وبحسب ما نقلته تقارير محلية عن مصادر بالمركزي المصري فإن لجنة السياسة تتجه لرفع الفائدة بنسبة 1%.

وكان البنك المركزي قرر خلال اجتماعه الاستثنائي الأخير رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على نفس الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أجرى تغييرات كبيرة على سعر الفائدة خلال العام الجاري، حيث قرر تثبيتها عند 8.25% في فبراير، حين كان معدل التضخم حينها عند 7%، وكان آخر اجتماع في أكتوبر، واتخذت فيه قرارات استثنائية برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25.

يشار أن أسعار الفائدة لها وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.

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موعد اجتماع البنك المركزي المصري بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 50 نقطة

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