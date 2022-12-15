وظائف تكنولوجيا المعلومات الأكثر طلبًا في 2022

كشف تقرير حديث أن الوظائف الأكثر طلبًا في عام 2022 كانت لصالح تكنولوجيا المعلومات حيث شهد هذا الدور طلبًا متناميًا بفضل التوسع في قطاع التكنولوجيا، وحتى يتم ضمان دفع المزيد من العملاء للشركات، فالهدف منه المنصب يكمن في تطوير نماذج أعمال جديدة تزيد المبيعات وتحسن تجربة العملاء.

تحتاج كل شركة إلى خبراء في الأمن السيبراني لحماية بياناتهم وبيانات عملائهم، وعدد انتهاكات البيانات في عام 2021 كان مضاعفًا عما كان عليه في أكتوبر 2020م، ما يسلط الضوء على أهمية هذه الوظيفة، وإتقان لغة "جافا سكربت" كانت واحدة من أكثر خمس مهارات طلبًا في مجال البرمجيات.

وكشف تقرير الوظائف الناشئة عن ازدياد نمو التوظيف في هذه الوظيفة بنسبة 74٪ على مدار أربع سنوات، ويستمر الطلب على هذه الوظيفة في السنوات القادمة، إذ أنها ترتكز على تطوير منتجات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحسين المنتجات الحالية ما يخدم المشاريع التجارية.



وتوقع المبرمج محمود فتحي علي، زيادة الإقبال علي وظائف تكنولوجيا المعلومات بما فيها هندسة البرمجيات بنسبة 13% في السنوات من 2022 إلى 2026.

وأوضح المبرمج محمود فتحي، أن هندسة البرمجيات هي المجال الذي يهتم بتطوير، وتصميم البرمجيات، عالية الجودة آخذة بعين الاعتبار تخصيصات المستخدم، ومتطلباته على جميع المستويات. تهتم هندسة البرمجيات بتكوين البرنامج منذ مراحله الأولى أثناء تحليل المشكلة، ومن ثم التصميم، وكتابة البرنامج حتى القيام بتجريبه، واختباره، وتنصيبه على الأجهزة، والقيام بعملية صيانته. وهي حديثًا يمكن أن تنقسم لقسمين الحوسبة اللينة والحوسبة الصلبة.

أضاف أنه في زمن التكنولوجيا والسرعة الذي يعتمد اعتمادًا كاملًا على البرمجة، من المتوقع أن تزيد وظائف تكنولوجيا المعلومات بما فيها هندسة البرمجيات بنسبة 13% في السنوات من 2022 إلى 2026، ومهن الحاسوب بما فيها هندسة البرمجيات يتوقع أن تضيف ما يقارب 557100 وظيفة جديدة، كما أن مجالات الحاسوب وهندسة البرمجيات في تطور وتقدم، والتركيز في السنوات الحالية والقادمة على مجال الحوسبة السحابية، وجمع وتخزين كم هائل من البيانات، وأمن المعلومات، أما في مجال هندسة البرمجيات كدراسة وتخصص فهي فرع من علوم الحاسوب والعديد من حاملين شهادة هندسة البرمجيات ليس لديهم أدنى فكرة عن البرمجة وهندستها مما يصعب عليهم أن يحصلوا على الوظيفة؛ أما الذين أدركوا هندسة البرمجيات فلديهم الفرصة في التطور والتماشي مع مستقبل هندسة البرمجيات.



كما أوضح المبرمج محمود فتحي علي أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم مصطلحات علم الحاسوب وهو المجال الذي لا ينتهي التطور فيه، ويستخدم غالبًا في التعلم الآلي وفي أمور عديدة، وهو مجال خارق وما يجب لمهندس البرمجيات تعلمه لتطوير الذكاء الاصطناعي: Python، R، Lisp، Prolog، Java.