تراجع أسعار الذهب مع تمسك البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها في أسبوع مع ارتفاع الدولار بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1785.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 1771.89 دولار للأوقية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة مسجلة 1794.40دولار.

وقال دانييل غالي، الخبير الاستراتيجي في السلع لدى تي.دي للأوراق المالية "يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الحالي على رسالته بشأن التشديد النقدي على الرغم من تراجع التوقعات للنمو. وفي المقابل ودون وجود احتمال في الأفق لتخفيض (الفائدة)، سيكون من الصعب للغاية على المضاربين تحويل رؤوس أموالهم إلى الذهب".

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن الذهب انخفض بنسبة 0.8 بالمئة بعدما أشارت تصريحات جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقال باول يوم الأربعاء إن المركزي الأمريكي سيتبنى المزيد من الرفع في سعر الفائدة العام المقبل حتى رغم انزلاق الاقتصاد الأمريكي صوب ركود محتمل، وعلل ذلك بأن الاقتصاد سيتكبد ثمنا باهظا أكثر إذا لم يكبح الاحتياطي الاتحادي التضخم بقوة.

والذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.1 بالمئة إلى 23.39 دولار للأوقية ونزل البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1012.50 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1882.75 دولار.

يعد الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكن الذهب انخفض بنسبة 0.8 بالمئة بعدما أشارت تصريحات جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إلى أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تظل مرتفعة لفترة أطول.