ياسمين عز: هعمل تسريحة ومطبخ في برنامجي من أجل عيون الراجل

ياسمين عز تكشف عن مفاجآت الموسم الجديد من برنامجها

الفجر الفني
ياسمين عز
ياسمين عز

كشفت الإعلامية ياسمين عز خلال برنامجها كلام الناس المُذاع على شاشة إم بي سي مصر، عن مفاجآت الموسم الجديد من برنامجها، مؤكدة أنها ستضيف فقرة للطبخ، بجانب الحديث عن رسالة برنامجها في الحفاظ على الأسرة المصرية.

وقالت ياسمين عز: أنا أشيلك يا مصري في عيوني مش بس على رموشي، وعندي مفاجأة في الموسم الجديد لأننا مكملين مع بعض ولأجل عيون ونخوة الراجل المصري أنا هعمل تسريحة ومطبخ في برنامجي عشان نتعلم نعمل أحلى الأكلات لـ رجالتنا الشقيانة ونتزين ليهم بأقل الإمكانيات.

 

ياسمين عز: رسالتي عمار البيوت والأسرة المصرية 


وواصلت ياسمين عز: أنا رسالتي وصلت وهي عمار البيوت والأسرة المصرية، واللي بقوله على الشاشة بعمله برا مفيش تمثيل، وأنا مش هتكلم غير عن الراجل والست لأنهم الحياة ولما تنزل كائنات فضائية هبقى أتكلم عليها، ولكن دا اللي عندنا، وأنا في حياتي عمري ما قولت لفظ تحريضي أو تسخيني لـ راجل على مراته بالعكس بقول للست دلعي جوزك.. أنا كلامي دعوة للستر والزواج مش بطلق الناس بالعكس، ومش عارفة الناس معترضيتن ليه على كلامي، ولو إنت متغاظ أو حقود طلع صدقة وقول يارب نجحني.

ياسمين عز تثير الجدل من جديد

ومن ناحية أخري، سبق وأثارت ياسمين عز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بـ رسالتها إلى كرستيانو رونالدو، قائلة: الست الناصحة جورجينا حبيبته كتبت له رسالة تدرس، ولازم نتعلم منها الحب الحقيقي.. ولما يكون جوزك مضايق تتعاملي معاه إزاي مش تبكتيه وتنأرزيه بالكلام.. ورسالتي لكريستيانو ونبي لو ليا خاطر عندك اتجوز جورجينا لأنها شايلاك في عينيها وصاينة عيالك.
 

 

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