الأسهم الأوروبية تسجل أسوء أداء يومي منذ 6 أشهر

الاقتصاد
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

 

سجلت الأسهم الأوروبية يوم الخميس أسوأ أداء يومي منذ ستة أشهر، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وقال إنه يتوقع مواصلة رفع الفائدة، مرددا تعليقات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وتراجعت أسهم منطقة اليورو 3.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهر، في حين سجل المؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا أسوأ أداء يومي منذ مايو أيار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأبقى، على غرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء، على توقعات بالمزيد من الزيادات مستقبلا للسيطرة على التضخم الجامح.

وفي وقت سابق يوم الخميس، رفع بنك إنجلترا المركزي أيضا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع التوقعات، وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات للحد من التضخم.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 لأسهم الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 0.9 بالمئة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة بنسبة 0.8 بالمئة.

وتراجعت أيضا أسهم الشركات الصناعية كما خسرت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بنسبة 4.7 بالمئة.

وخسر مؤشر البنوك 2.6 بالمئة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات  متأثرة بتوقعات استمرار رفع الفائدة لفترة من الوقت، إلى جانب خسائر وول ستريت المستمرة عقب رفع الفدرالي لأسعار الفائدة الأربعاء 14 ديسمبر.

 

في ختام التعاملات، انخفض مؤشر Stoxx600 بنحو 2.83% إلى 429 نقطة.

 

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنحو 3.28% إلى 13986 نقطة، وهبط مؤشر CAC الفرنسي بنحو 3.09% إلى 6522 نقطة، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.93% إلى 7426 نقطة.

 

قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس 15 ديسمبر رفع معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 1.5% إلى 2%.

 

كما رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 3.5% وهو أعلى مستوى منذ 2008.

 

فيما توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد استمرار رفع الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس لفترة من الوقت.

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