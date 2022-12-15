شركة تويتر تمتنع عن دفع إيجار مكتب سان فرانسيسكو وتعتزم بيع الأثاث في مزاد

الاقتصاد
شركة تويتر
شركة تويتر


أفادت تقارير صحفية أن شركة تويتر (Twitter) تستعد لعرض بعض الأجهزة والأثاث بمقرها للبيع في مزاد، كما أنها امتنعت عن دفع الإيجار عن مكتبها في سان فرانسيسكو لعدة أسابيع في محاولة لخفض التكاليف.

وتلقت الشركة شكاوى من شركات العقارات ومن بينها Shorenstein المالكة لمقر الشركة في سان فرانسيسكو.

وبحسب التقارير اتجهت الشركة المشغلة لموقع التواصل الاجتماعي لبيع بعض مقتنيات مقرها ومن بينها تمثال كبير لرمز الشركة، وبعض قطع الأثاث وآلات إعداد القهوة.

ومن المقرر انعقاد المزاد الذي سيبيع مقتنيات الشركة عبر الإنترنت في السابع عشر من يناير كانون الثاني المقبل.

وكان الملياردير إيلون ماسك نجح في إتمام الاستحواذ على Twitter قبل أسابيع، وبدأ بعدها عملية إقالة واسعة للموظفين، بجانب خطة تستهدف إدخال تعديل على محتوى المنصة.

شركة تويتر twitter سان فرانسيسكو شركات العقارات آلات إعداد القهوة

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