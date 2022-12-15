تراجع أسعار النفط مع صعود الدولار ورفع الفائدة

تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الخميس وسط قلق المتعاملين بشأن توقعات الطلب على الوقود بسبب ارتفاع الدولار ومع رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة.

وبعد ارتفاعها لثلاثة أيام متتالية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.69 دولار أو اثنين بالمئة بحلول الساعة 1638 بتوقيت جرينتش إلى 81.01 دولار للبرميل، بينما خسرت عقود الخام الأمريكي 1.77 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 75.51 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينغ المحللة الاقتصادية لدى سي.إم.سي ماركتس "سعر النفط يتعرض لضغوط اليوم إذ أثارت توجيهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن تشديد سياسته النقدية المخاوف مجددا بشأن النمو الاقتصادي، مما رفع الدولار ودفع أسعار السلع الأولية إلى الانخفاض".

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار إلى إضعاف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم يوم الخميس.

وفي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع استهلاك الطاقة في نوفمبر تشرين الثاني مع تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار تراجع مبيعات التجزئة، في أسوأ بيانات خلال ستة أشهر، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وفرض قيود لمكافحة العدوى.

وتعرضت أسعار النفط لمزيد من الضغوط أيضا بعدما قالت شركة تي.سي إنرجي الكندية إنها بصدد استئناف العمليات في جزء من خط الأنابيب كيستون، بعد أسبوع من تسرب أكثر من 14 ألف برميل من الخام في ريف كانساس مما أدى إلى إغلاق الأنبوب بالكامل.

وفي غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من عشرة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2021.