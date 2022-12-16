أسعار اللحوم اليوم الجمعة 16-12-2022

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية.

ويباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.



مخزون اللحوم

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تقوم بضخ اللحوم السودانية عبر منافذ وزارة التموين البالغ عددها 1300 منفذ بسعر 115 للكجم.

وتابع "خليل"، إن مخزون اللحوم يكفي لمدة 12 شهرًا وستة أيام وكذا الدواجن يتم ضخها ومحزونها يكفي لمدة أربعة اشهر وثمانية ايام وبنفس السعر.

ولفت إلى أن مخزون المكرونة الاستراتيجي يكفي لمدة خمسة أشهر وثمانية أيام، ومدة تغطي أربعة أشهر بالنسبة لمخزون السكر ويتزامن ذلك مع قرب موسم حصاد السكر لمحصولي القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير القادمين.

شعبة القصابين



ونفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية ما تردد حول زيادة أسعار اللحوم بنحو 10 جنيهات عقب ارتفاع أسعار الدواجن.

ووصل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الآن إلى أكثر من 60%، وذلك بعد أن كان 40% في عام 2014، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

وقال رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة رغم زيادة التكلفة على القصابين بنسبة كبيرة، مضيفا أن أي ارتفاع جديد في أسعار اللحوم على المستهلك النهائي سيؤدي إلى ركود شديد في حركة المبيعات.

وأضاف وهبة، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت عندما زاد سعر كيلو اللحوم في المجازر إلى 130 جنيها منذ أكثر من شهرين، موضحا أن الجزار يحصل على اللحم من المجازر “دون تشفية”.

وأشار إلى زيادة أجور العمال ومصاريف النقل في الفترة الأخيرة، مضيفا أن الجزار في النهاية هو مستهلك لسلع أخرى، وتأثر بارتفاع أسعار جميع السلع من حوله.

وبحسب وهبة، يتراوح سعر اللحم الكندوز والضاني بين 180 و200 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنه يصل إلى 220 جنيها في بعض الأسواق، ويتراوح سعر اللحم الجملي بين 140 و150 جنيها للكيلو، ويصل سعر اللحم الجاموسي الكبير إلى 160 جنيها للكيلو الواحد.