أسعار السمك اليوم الجمعة 16-12-2022 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم استقرارًا في الأسواق المصرية، مع وجود زيادة فى المعروض حيث تراوحت أسعار السمك البلطي بين 37 و55 جنيه للكيلو تختلف حسب المنطقة، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لكم أحدث الأسعار اليوم والتي جاءت كالآتي:



أسعار السمك اليوم في مصر

تراوحت أسعار السمك البلطي بين 37 إلى 55 جنيه تختلف حسب المنطقة.

يبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الثعابين بين 90 إلى 280 جنيه.

وصل سعر كيلو السبيط إلى 200 جنيه.

تبدأ أسعار السمك البوري من 90 إلى 105 جنيه تختلف حسب المنطقة.

بلغ سعر كيلو القاروص 160 جنيه.

يتراوح سعر الكابوريا من 50 إلى 140 جنيه تختلف حسب المنطقة.

يبلغ سعر كيلو الوسابيا بين 120 إلى 220 جنيه.

يبدأ سعر كيلو الدنيس من 130 إلى 220 جنيه تختلف حسب المنطقة.

سعر كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 إلى 50 جنيه.

يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 90 إلى 120 جنيه.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور بالجملة

سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 26 و40 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا بين 24 و80 جنيه.

كيلو السمك البوري بسعر يتراوح بين 40 و80 حنيه.

يتراوح سعر كيلو المرجان بين 30 و65 جنيه.

سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و250 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدنيس حول 100 و160 جنيه.

يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و105 جنيه.

يتراوح كيلو السبيط، والكاليماري والسابيا بين 110 و220 جنيه.

علمًا بأن مصر تنتنج سنويًا ما يصل إلى الـ 2 مليون طن من الأسماك سنويًا من بينها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، إذ تستحوذ المزارع السمكية على أكبر قدر من إنتاج الأسماك في مصر بنسبة تصل إلى 79.7%، وتليها البحيرات بنسبة 10.8% فيصل إنتاج البحيرات من السمك إلى ما يقارب الـ 183 ألف طن، فيبلغ إنتاج الجمبري فقط في مزرعة الديبة 102 طن، أما بالنسبة لإنتاج الأسماك بالميارة البحرية فيصل إلى نسبة 4.9%، أما في المياه العذبة يصل إلى 3.8%، وفي حقول الأرز يصل إلى نسبة 0.8%، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية ما يصل إلى الـ 400 ألف طن، وفقًا لبيان صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

قال صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، إن الثورة السمكية شهدت طفرة كبيرة خلال الـ7 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أنتاج مصر من الأسماك في 2013 وصل لـ1.4 طن تقريبًا، وفي 2015 وصل لـ1.5 طن، وفي 2020 وصل حجم الإنتاج لأكثر من 2 مليون طن.

وتابع "مصيلحي"، إن الزيادة في الثورة السمكية كبيرة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى وصول حجم الإنتاج في 2030 لـ3 مليون طن، خاصة ان مصر بدأت مشروع عملاق للاستزراع السمكي في البحر الأحمر والمتوسط، وتم الموافقة على 21 موقع للاستزراع، وهذا من شانه أن يؤدي غلى طفرة كبيرة في الإنتاج، وفتح باب التصدير للدول الأجنبية.

وتابع أن حظر نقل الزريعة للمحافظات، سببه منع الصيد الجائر أو المخالف، مشيرًا إلى أن نقل الزريعة من مكان لآخر أمر ممكن حال وجود تصريح.