غيابات الأهلي أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري

يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي، عن غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام نظيره فيوتشر إف سي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، 7 لاعبين أمام فيوتشر إف سي، بالدوري العام.

ويغيب عن الفريق كل من طاهر محمد طاهر والجنوب إفريقي بيرسي تاو للإصابة وعمار حمدي بسبب عدم الجاهزية الفنية، فيما يستمر غياب محمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد لأسباب فنية، بينما لم يتحدد موقف أيمن أشرف من دخول قائمة المباراة.

وتعرض تاو للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد السكندرى، بينما اشتكى طاهر طاهر من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فريق فيوتشر، مساء اليوم الجمعة، الموافق 16 من شهر ديسمبر الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام ضمن مباريات الأسبوع السابع للدوري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع أحداث مباراة الأهلي ضد نظيره فيوتشر على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه الفوز في جميع المباريات.