وزير البترول يبحث مع مسئولي "لوك أويل" الروسية تعزيز استثماراتها بمصر



بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع إيفان رومانوفسكي نائب رئيس شركة (لوك أويل) الروسية لشئون الأمريكتين وإفريقيا وأوروبا الاستثمارات الحالية للشركة في عدد من مناطق الامتياز للبحث عن البترول والغاز في مصر بالصحراء الشرقية والغربية وخطط عملها المستقبلية ومناقشة فرص تعزيز أنشطة واستثمارات الشركة في ظل اهتمامها بالتوسع في مناطق امتياز جديدة.

وأكد البترول في تصريح اليوم الجمعة، أن علاقات التعاون والشراكة بين قطاع البترول و(لوك أويل) ممتدة منذ فترة طويلة وشهدت تحقيق نجاحات مشتركة، لافتا إلى أن وجود العديد من الفرص الواعدة والمحفزة للشركة لتعزيز أنشطتها في البحث عن البترول والغاز بمناطق امتياز جديدة.

وشهد اللقاء استعراض مناطق امتياز الشركة الحالية والتي شملت منطقة غرب عش الملاحة، ومنطقة امتدادات تنمية غرب عش الملاحة والتي تشارك فيها مع شركة ثروة للبترول المصرية بواقع 50% لكل طرف وكذلك منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي تشارك فيها بحصة قدرها 24% إلى جانب شركة (إيني) الإيطالية.

من جانبه، استعرض رومانوفسكي خطط وبرامج العمل المنفذة من جانب الشركة والتي تشمل مناطق امتيازها الثلاث في مصر، مؤكدا أن (لوك أويل) تسعى لتعزيز تواجدها في مصر من خلال شراكة في مناطق امتياز جديدة.

كما تطرق إلى بعض مجالات التعاون المقترحة والتي شملت نشاط (لوك أويل) في مجال تصنيع الطلمبات الكهربائية الغاطسة المستخدمة في مشروعات البترول والغاز والتي أحرزت فيه تقدما يستند إلى أسعارها التنافسية والجودة.