تونس تبحث مع البنك الدولي إعداد تقرير المناخ والتنمية

الاقتصاد
البنك الدولي
البنك الدولي


بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان في اجتماع وزاري مصغر بحضور ممثلين عن البنك الدولي، إعداد تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الاجتماع يندرج في إطار التنسيق لإعداد تقرير البنك حول المناخ والتنمية في تونس وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي وشح المياه والانتقال الطاقي والإيكولوجي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكدت رئيسة الحكومة ضرورة مشاركة جميع الأطراف في إعداد هذا التقرير بالاعتماد على الأهداف الوطنية للحياد الكربوني  والمساهمة المحددة وطنيا وكذلك الاستراتيجيات القطاعية ومخرجات المخطط التنموي للفترة 2023-2025.

الأكثر قراءة

عاجل.. برشلونة يجدد عقد نجمه حتى 2027 بشرط جزائي ضخم

عاجل - الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

عاجل.. المغرب يستضيف كأس العالم للأندية رسميًا بمشاركة النادي الأهلي

عاجل.. إنفانتينو يكشف قيمة إيرادات مونديال قطر 2022

عاجل - قرارات فيفا الكاملة ومصير كأس العالم للأندية

عاجل.. فيفا يعلن موعد ومكان إقامة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الأهلي والوداد.. تقرير مغربي يكشف تفاصيل جديدة عن كأس العالم للأندية

هل ينصف "فيروس الإبل" مسيرة ميسي.. خطر جديد يهدد فرنسا بقوة قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم