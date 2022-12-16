عاجل - الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إقامة مونديال الأندية في دولة المغرب بقرار رسمي بعد جدل كبير حول الدولة المستضفية في الساعات الماضية.

 

وتقرر إقامة مونديال الأندية المقبل خلال الفترة من 1 لـ 11 فبراير المقبل، وجاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمشاركة النادي الأهلي المصري، التي تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.


ويشارك الوداد المغربي في مونديال الأندية 2023 بصفته بطل الدوري في الدولة المستضيفة، ويتواجد الأهلي المصري ضمن الأندية المشاركة كونه وصيف دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

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مفاجأة.. الأهلي يشارك في مونديال الأندية رغم ضياع اللقب الأفريقي

وسيكون الأندية المشاركة في مونديال الأندية في المغرب كالآتي:

 ريال مدريد
 فلامينغو
 الوداد
 الأهلي 
 أوكلاند سيتي
 ساوندرز
الهلال السعودي حامل لقب النسخة الماضية

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