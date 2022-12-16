قرار رسمي - مشاركة 32 فريق في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اتخاذ قرار رسمي بزيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من نسخة 2025.

واكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على أن نسخة مونديال 2025 ستكون مكونة من 32 فريق بهدف مشاركة أكبر عدد من الأندية في البطولة.

وأعلن فيفا منذ قليل إقامة مونديال الأندية المقبل خلال الفترة من 1 لـ 11 فبراير المقبل في المغرب، وجاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية في مدينة الدوحة القطرية.

وتستضيف دولة المغرب، بطولة مونديال الأندية التي تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى فبراير المقبل، وذلك بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتي تستمر منافساتها حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية؛ مشاركة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بجانب الوداد المغربي بطل إفريقيا وممثل البلد المستضيف، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية، فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا بالإضافة إلى احتمالية مشاركة الأهلي وصيف إفريقيا وذلك لمشاركة الوداد ممثل للدولة المستضيف بالإضافة إلى مشاركة الهلال السعودي ممثلا لقارة آسيا كونه حامل لقب النسخة الماضية.