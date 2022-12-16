مباراة النصر والرائد بث مباشر ياسين تي في اليوم الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر جماهير نادي النصر السعودي مساء اليوم مباراة العلمي أمام الرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

عادت مباريات الدوري السعودي الخميس بعد انقطاع دام قرابة شهرين بسبب مشاركة الأخضر في مونديال 2022.

وحضر النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا أبوظبي، وتعادل في مباراة ودية في الرياض بنتيجة 1-1 أمام الميريا الإسباني، ثم تعادل قبل ذلك بنتيجة 0-0 مع الحزم.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر فيما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة النصر والرائد اليوم في الدوري السعودي

تلعب المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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القناة الناقلة لمباراة النصر والرائد اليوم

تذاع المباراة عبر قنوات SSC، الناقل الحصري للدوري السعودي وبالتحديد عبر قناة "SSC Sport HD1" بتعليق "جعفر الصليح".

تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد
حراسة المرمى: دافيد أوسبيينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، ألفارو جونزاليز، عبد الإله العامري، جيسلان كونان

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد المجيد الصليهم، سامي النجعي

خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا، فينسنت أبو بكر، جلال الدين ماشاريبوف

تشكيل الرائد المتوقع أمام النصر
حراسة المرمى: سيليفيو لونج

خط الدفاع: عوض خميس، عبد الله الفهد، محمد سالم، رينيه، يحيى سنبل

خط الوسط: سلطان فرحان، عبد الله مجرشي، داميان

خط الهجوم: رائد الغامدي، ميترتا

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