روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الرائد ضد النصر بث مباشر | كورة لايف مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

مباراة الرائد والنصر يلا كورة بث مباشر شاهد مباراة الرائد والنصر عبر موقع يلا كورة والتي ستجمع الفريقين في اطار الجولة المهمة من الدوري السعودي لمباراة قوية مباراة قوية. حيث يسعى الرائد إلى تحقيق النصر على حساب النصر في مواجهة مهمة، لذلك يأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية مهمة، وهي ثلاث نقاط مهمة في مسيرته، لكن النصر أيضًا يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ومن خلالنا نظهر. جميع تفاصيل المباراة التي أقيمت اليوم 16 ديسمبر 2022 حيث يستأنف الرائد مسيرته في الدوري السعودي ويواجه النصر.

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بامكانكم متابعة مباراة الرائد ضد النصر عبر روابط بث متعدد الجودات وبلغات مختلفو بصفة حصرية على موقعنا يلا كورة القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر هي كالآتي: SSC1 HD

الرائد Vs النصر.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.