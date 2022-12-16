لينكات يلا شوت.. النصر والرائد فى الدورى السعودي | كورة لايف مباراة النصر والرائد بث مباشر بتاريخ 16-12-2022

الفجر الرياضي
النصر ضد الرائد
النصر ضد الرائد

الليلة الجمعة 16 ديسمبر 2022 تنتهي الجولة التاسعة لموسم 2022/23 الدوري السعودي للمحترفين بالمناسبة هذه هي الجولة الأولى بعد عودة البطل الخضر لكأس العالم 2022 في قطر، النظر إلى الدور الأول أو الذهاب، تستضيف الليلة مباراة قوية بين الرائد والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة بالمملكة العربية السعودية، حيث يحاول العلمي الاستفادة من الشباب والشباب. الاتحاد بفضل كأس الملك خادم كأس الأراضي المقدسة، بينما يحرص رعد التحدي على مواصلة النضال من القاع والاقتراب من المناطق الأكثر دفئًا.

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إجمالًا، سنعرض جميع التفاصيل والسيناريوهات وآخر الأخبار عن مواعيد مباراة الرائد والنصر والقنوات المذاعة في التغطيات التالية، وكذلك رحلة الناديين هذا الموسم ونتائجهما في الـ47 في الدوري السعودي الأول للمحترفين باستثناء تاريخ المواجهة بين الرائد والنصر.

يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة لموسم 2022-23 من بطولة دوري روشن السعودي.

النصر قدم سلسلة نتائجه مميزة في دوري روشن السعودي قبل التوقف، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وحقق فوزًا عريضًا على الفيحاء في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

أما الرائد، فقد خسر آخر ثلاث مباريات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، ويتراجع إلى المركز 11 في جدول الترتيب.

الرائد Vs النصر.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 254.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

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