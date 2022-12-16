النصر والرائد بث مباشر كورة أون لاين LIVE اليوم 12-16-2022 في الدوري السعودي

يذاع النصر والرائد بث مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 في الدوري السعودي لكرة القدم، وفي السطور التالية نستعرض وجودكم ونتعرف على القنوات التي تبث قناة الرائد والرائد. لقاء النصر في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم. دوري روشن السعودي 2022-23، وكيفية متابعة المباراة أونلاين.

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية والنصر والرائد بث مباشر في مدينة بريدة لقاء الرائد والنصر الذي سيقام في الجولة التاسعة لموسم 2022-23. من دوري روشان السعودي.

مشاهدة مباراة الرائد والنصر

وقدم النصر سلسلة مميزة من النتائج في دوري روشان السعودي قبل الإيقاف، حيث احتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وحقق فوزًا واسعًا على الفيحاء في الجولة الماضية، بأربعة أهداف.

أما الرائد فقد خسر آخر ثلاث مباريات في الموسم الحالي من دوري الروشان السعودي، ليجمد رصيده بتسع نقاط، وينخفض ​​إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

موعد لقاء الرائد والنصر في الجولة التاسعة من دوري روشان السعودي 2022-23 الجمعة 16 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سيصدر صوت صافرة البداية الساعة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

القنوات التلفزيونية التي تذيع اللقاء لمباراة الرائد والنصر

تبث القناة السعودية الرياضية “SSC” منافسات دوري الروشان السعودي، وطبعا ستبث لقاء الرائد والنصر على شاشتها.

تستطيعون بث مباشر لقاء الرائد والنصر اون لاين بجودة عالية الجودة HD بالاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإذا لم تتمكن من بث مباشر المباراة على التلفاز تستطيع متابعتها عن طريق خدمة البث الحي ومشاهدة المباراة المقدمة من جول، والتي تبدأ قبل المباراة بنحو نصف ساعة.

عمومًا، مهمة الفوز لن تكون يسيره وسهلة على الرائد، الفريق الذي جمع 9 نقاط من 8 مباريات، ويأمل في الابتعاد قدر الإمكان عن منطقة الهبوط.

في ذاك التقرير من “العين الرياضية” نرصد موعد لقاء النصر والرائد وما هي القنوات التي تبث؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المواجهة القادمة.

موعد لقاء النصر والرائد في دوري روشان السعودي

ومن المقرر أن تقام لقاء النصر والرائد في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

وتنطلق المباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة تقام المباراة الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.