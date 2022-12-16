يلا شوت مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والرائد Yalla shoot || مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي كورة لايف

شاهد مباراة النصر والريد بث مباشر اليوم في الجولة التاسعة من دوري جبال الشاتيرو، حيث سيلعب النصر مع النصر على استاد الملك عبدالله سيتي ضيف الشرف الأحمر. أظهر البث جانبهم الأفضل واستغل فترة التوقف السابقة للعودة إلى المستوى الجيد. وكانت آخر مباراة لفريق النصر السعودي قبل أيام قليلة أمام فريق الميريا الإسباني في مباراة ودية مع الأندية، وفي إطار الاستعدادات للعودة إلى الدوري على أرضه، فاجأ نادي النصر السعودي زوايا العالم بمفاجأة وقعها البرتغال. رونالدو، براتب يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.

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كانت هذه القضية موضوعًا شائعًا في جميع الصحف الكبرى حتى أصدر رونالدو بيانًا فنيًا ينفي كل الشائعات لحل الصراع. ويواجه النصر تغطية حية لأبرز خصومه في الدوري المحترف في 28 مباراة. - حقق 22 انتصارًا وتعادلًا وخمسة هزائم، سجل منها النصر 67 هدفًا ضد الرائد، فيما سجلت أهدافه 17 كرة. أمام الرائد، كان عبد الله مادو، بعد إصابته في عضلة النسيج الضام. في المقابل، التقى فريق الهلال السعودي بخصمه. مباراة عودة الباطن مع الدوري السعودي بعد خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات بث مباشر يلا شوت النصر والرائد.

مرة أخرى يجدد فريقا النصر والرائد الموعد مع مواجهة جديدة، في إطار منافسات Saudi Professional League 2023/2022.

وذلك منذ آخر لقاء رسمي جمع الناديين في إياب موسم 2022/2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والذي انتهى حينها بفوز عريض للفرسان خارج الديار بثلاثية القائد سلطان الغنام والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز.

وكما أسلفنا، تأتي مواجهة الليلة بحسابات مختلفة للفريقين، حيث يسعى فارس نجد إلى انتصار وثلاث نقاط، ستقوده “شريطة الفوز بفارق أكثر من (+3) أهداف” نحو الصدارة، بينما يواصل أصحاب الديار الزحف نحو الابتعاد عن صراع القاع المرير.

بصفة عامة هذا جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2022 بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة التاسعة:

الرائد Vs النصر.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.