مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر on sport يلا شوت الزمالك اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مواجهة هامة قوية تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عندما يستضيف نظيره البنك الأهلى على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

يدخل فريق الزمالك اللقاء بروح معنوية كبيرة بعد الانتصار الصعب الأخير الذى حققه على بيراميدز فى الجولة الماضية وحصوله على ثلاث نقاط مهمة محتلا المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى متصدر جدول المسابقة حتى الآن.

فى المقابل يدخل فريق البنك الأهلى اللقاء وهو يعانى من نزيف النقاط بعد أن تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا فى الجولة الأخيرة ويطمح البنك الأهلى لإيقاف هذا النزيف أمام الفارس الأبيض والخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم، خاصة أنه يحتل المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة السابعة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري هو غدًا الجمعة 16 ديسمبر 2022، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المحلية المصرية، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى جسفالدو فريرا المدير الفنى للزمالك بتشكيلة تضم كلًّا من:

محمد عواد

حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد

سيد محمد "نيمار" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد فتوح

أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

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