بث مباشر مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري يلا لايف

الفجر الرياضي
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بث مباشر مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري البث المباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي المقرر إقامتها الخامسة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره البنك الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يذاع الزمالك ضد البنك الأهلي، على الهواء مباشرة، عبر قنوات أون تايم سبورت، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة، مع نظيره البنك الأهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة من البطولة. مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك يبحث عن الفوز أمام البنك الأهلي

يتطلع الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة الانتصارات للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري للحفاظ على الدرع للمرة الثالثة على التوالي.

وحذر المدير الفني للفريق اللاعبين من صعوبة اللقاء خاصة وأن البنك الأهلي منافس قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين لمباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب فيريرا اللاعبين باستغلال كافة الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، كما طالب بضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس والحذر الدفاعي.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يفتقد فريق الزمالك لخدمات كل من محمود حمدي الونش وإبراهيما نداي وعبد الله جمعة ومصطفى شلبي ومحمد عبد الشافي للإصابة.

ويخوض الزمالك اللقاء بقائمة تضم كل من، محمد عواد ومحمد صبحي وعمر جابر ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد أشرف “روقا” وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عاشور ويوسف إبراهيم ” اوباما” وسيد عبد الله “نيمار” ومحمود عبد الرازق ” شيكابالا” وأحمد مصطفى “زيزو” وسامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه ويوسف حسن وسيف الدين الجزيري.

حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويتولى نادر قمر الدولة إدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي تحكيميًا، على ستاد القاهرة الدولي، يعاونه الثنائي أحمد صلاح وهاني خيري، بينما يتواجد محمود ناصف حكمًا رابعًا.

ويتواجد محمود الدسوقي على تقنية الفيديو "فار"، ويعاونه شريف محمد عبد الله.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 14 نقطة، في حين يحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

 

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