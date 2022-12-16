يلا شوت zamalek اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر HD كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري يلتقي الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

ويمتلك الزمالك 14 نقطة حصل عليها من 6 مباريات، بواقع 4 فوز وتعادلين، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الأهلي المتصدر بـ18 نقطة، وغزل المحلة الوصيف بـ 16 نقطة.



بينما يحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 3، وتعرض للهزيمة في مواجهتين.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري



وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على ملعب استاد القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري



وتٌذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات المسابقات المحلية المصرية



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي تحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.