كورة لايف zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اونلاين free بث مباشر يلا شوت ستريم موعد مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى فريق الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي إلى مواصلة الصراع بقوة على لقب الدوري العام من خلال حلوله ضيفًا من العيار الثقيل على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 من أجل ملاقاة مضيفه فريق البنك الأهلي.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك ضد البنك الأهلي، الزمالك يجد نفسه حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من ست جولات جمعها من خلال انتصاره في أربع مباريات مقابل السقوط في فخ التعادل في لقائين، دون أن يتعرض إلى الخسارة في أي مباراة على الإطلاق، وعلى صعيد معدل الأهداف استطاع أن يسجل 12 هدفًا في مرمى منافسيه مقابل دخول ثلاثة أهداف في شباكه، بينما يتواجد البنك الأهلي في الوقت الراهن في المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد ست نقاط من ست جولات حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة فقط لا غير مقابل الخسارة في لقائين، كما سقط في فخ التعادل في ثلاث مباريات أخرى، وعلى صعيد معدل الأهداف نجح في إحراز سبعة أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول 8 أهداف في شباكه.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي تحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.



اخر أخبار الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

تابع الزمالك والبنك الأهلي، الزمالك كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة الدوري العام، وذلك أمام كلًا من ضيفه فريق حرس الحدود في المباراة الأولى، ثم مضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة الثانية، وبعد ذلك ضيفه فريق الإسماعيلي في المباراة الثالثة، ومن ثم مضيفه فريق أسوان في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق الداخلية في المباراة الخامسة.

اخر أخبار البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

مشاهدة الزمالك والبنك الأهلي، البنك الأهلي من جانبه كان قد سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة الدوري العام، وذلك أمام كلًا من مضيفه فريق طلائع الجيش في المباراة الأولى، وبعدها مضيفه فريق حرس الحدود في المباراة الثانية، ومن ثم ضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة الثالثة، وبعد ذلك مضيفه فريق الإسماعيلي في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق أسوان في المباراة الخامسة.