اونلاين ON TIME مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي يلا شوت بث مباشر zamalek اليوم تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي تحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.



اخر أخبار الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

تابع الزمالك والبنك الأهلي، الزمالك كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بيراميدز بهدف وحيد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة الدوري العام، وذلك أمام كلًا من ضيفه فريق حرس الحدود في المباراة الأولى، ثم مضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة الثانية، وبعد ذلك ضيفه فريق الإسماعيلي في المباراة الثالثة، ومن ثم مضيفه فريق أسوان في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق الداخلية في المباراة الخامسة.

اخر أخبار البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

مشاهدة الزمالك والبنك الأهلي، البنك الأهلي من جانبه كان قد سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت بين الطرفين ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة الدوري العام، وذلك أمام كلًا من مضيفه فريق طلائع الجيش في المباراة الأولى، وبعدها مضيفه فريق حرس الحدود في المباراة الثانية، ومن ثم ضيفه فريق المقاولون العرب في المباراة الثالثة، وبعد ذلك مضيفه فريق الإسماعيلي في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق أسوان في المباراة الخامسة.