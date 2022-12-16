بث مباشر ليفربول وميلان يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر اليوم يلا شوت في سوبر دبي 2022

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي غدًا الجمعة مباراته الختامية في كأس سوبر دبي 2022، التي تقام في «ستاد آل مكتوم» ويتقابل فيها مع إيه سي ميلان الإيطالي فى لقاء عظماء أوروبا بختام البطولة الودية.

وينتظر الجمهور المصري في الإمارات ظهور فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، الذي خاض المواجهة الأولى أمام ليون، ولكنه أخفق في إحراز ركلة جزاء أمام الفريق الفرنسي، ولكن بالرغم من ذلك قام ما يقارب من 15 ألف مشجع بانتظار اللاعب بعد المباراة وقبلها، وحرص على التواصل معهم.

وخسر ليفربول أمام ليون الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، وخسر ليون أمام آرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، وخسر ميلان الإيطالي أمام آرسنال بهدفين لهدف.

وتُوج آرسنال بالبطولة رسميًا بعد الفوز أمام ليون وميلان، كما فاز في ركلات الجزاء التي تقام بشكل إجباري بعد المباريات للحصول على نقطة إضافية، رغبة من اللجنة المنظمة في حساب الترتيب العام للبطولة بالختام.

وفاز آرسنال في مباراته على ليون 3-0 وميلان 2-1، كما فاز في ركلات الجزاء الترجيحية ليصل إلى العلامة الكاملة 8 نقاط.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان بكأس سوبر دبي الودية

تقام مباراة ميلان وليفربول فى السادسة مساء غد الجمعة، الموافق 16 من شهر ديسمبر للعام 2022، في آخر مواجهات بطولة كأس سوبر دبي التحضيرية، التي تقام على أرضية ملعب "ستاد آل مكتوم" بدولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

مباراة ليفربول وميلان منقولة حصرًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة، ولا تذاع مباريات كأس سوبر دبي على أي قنوات أخرى.

ما هى بطولة كأس سوبر دبي؟

كأس سوبر دبي بطولة ودية تنظمها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أربع فرق أوروبية وهي: ليفربول الإنجليزي وآرسنال الإنجليزي وإيه سي ميلان الإيطالي وليون الفرنسي.

البطولة أقيمت من أجل استعدادات الأندية للمباريات الرسمية بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر القادم.

وأقيمت البطولة فى الفترة 8-16 ديسمبر، وشهدت أربع مباريات، ومَن يحصل أكثر عدد من النقاط يفوز بالكأس الودية.

