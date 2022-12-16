لايف ستريم kora on مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر liverpool يلا شوت الجديد HD مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر اليوم الجمعة 16-12-2022 ضمن منافسات مباراة ودية لكرة القدم liverpool VS milan Live Stream على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة دبي الرياضية 2 اتش دي بتعليق عبدالله السعدي على الساعة 15.30 بتوقيت جرينيتش.

موعد مباراة ليفربول ضد ميلان بكأس سوبر دبي الودية

موعد مباراة ميلان وليفربول هو مساء يوم الجمعة القادمة، الموافق 16 من شهر ديسمبر للعام الميلادي 2022، في أخر مواجهات بطولة كأس سوبر دبي التحضيرية، والتي تقام على أرضية ملعب “ستاد آل مكتوم” بدولة الإمارات.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وميلان، وفقًا للمواعيد الرسمية التالية:

الساعة 16:30 بتوقيت تونس والمغرب

الساعة 17:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين

الساعة 18:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر

الساعة 19:30 بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان بث مباشر في كأس سوبر دبي

لقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان بث مباشر مساء غدًا الجمعة، هى قناة “دبي الرياضية” الإماراتية، التي أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها سوف تقوم بإذاعة هذه المباراة بالتعليق الصوتي للمعلق الرياضي الكبير “عبدالله السعدي”، عبر قناة “دبي الرياضية HD1”.

كما يمكنكم أيضًا متابعة ومشاهدة هذه المباراة لحظة بلحظة، من خلال قناة “أبو ظبي الرياضية HD1”.

وتضم بطولة كأس سوبر دبي أربعة فرق من ثلاثة دوريات أوروبية مختلفة، وهما كلًا من ليفربول وأرسنال من الدوري الإنجليزي، وميلان من الدوري الإيطالي، إضافة إلى ليون من الدوري الفرنسي.

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول وميلان الأن، جاءت قائمة ليفربول للبطولة الودية في دبي كالآتي: حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا، خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه، خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس، خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، بن دوك، ليفربول بث مباشر يلا شوت.