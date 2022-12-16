مشاهدة مباراة ليفربول وميلان كورة ستار الجمعة 16-12-2022 في كأس سوبر دبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وميلان، بث مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، ضمن منافسات كأس السوبر الودية في الإمارات العربية المتحدة، والتي تقام على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم.

مباراة ميلان وليفربول، بث مباشر على قناة دبي الرياضية (Sports 2 HD)، بصوت المعلق الإماراتي المميز عبدالله السعدي، بحضور عشرات الآلاف من المشجعين داخل وخارج الملعب في الصالات الخارجية.

وتأتي هذه المواجهة الودية المهمة قبل انتهاء مونديال قطر 2022، حيث وصلت البطولة إلى المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني على ملعب مونديال لوسيل بالدوحة، بترقب جميع الجماهير.

بث مباشر مباراة ميلان وليفربول

عدد كبير من لاعبي ليفربول لم يشاركوا في المونديال، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، الذي لم تتأهل بلاده للمسابقات، عقب الخسارة في التصفيات النهائية أمام السنغال، والتي لم تسجل حضورا قويا في البطولة. نفس الوقت.

على الجانب الآخر، ظهر العديد من لاعبي ميلان في المونديال لكن المنتخب الإيطالي الذي يمثل الدولة التي يلعب فيها لم يشارك في كأس العالم كونه فقد بطاقة التأهل رسميا في اللحظات الأخيرة من تصفيات القارة الأوروبية.

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وتعتبر هذه المواجهة الثامنة في التاريخ التي تجمع الفريقين، إذ كانت الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021 وانتهت بفوز ليفربول على ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما محمد صلاح وديفوك أوريجي.

أما اللقاء السابق الذي جرى في نفس العام فقد حسمه ليفربول لصالحه بثلاثة أهداف مقابل اثنين لميلان، وسط تألق محمد صلاح الذي سجل هدفا رائعا وأهدر ركلة جزاء إلى جانب زميله في نفس الفريق اللاعب جوردان هندرسون.

مباراة ليفربول ضد ميلان مباشرة تجري بالتزامن مع اختتام الاستعدادات لاستئناف الدوريات العالمية الكبرى خصوصا الإيطالي والانجليزي إلى جانب الاسباني والفرنسي، مع أجواء مختلفة عقب نهاية البطولة التاريخية في قطر.

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