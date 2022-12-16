اونلاين liverpool بث مباشر مباراة ليفربول ضد ميلان كأس سوبر دبي يلا شوت online كأس سوبر دبي، يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح قائد المنتخب الوطني اليوم نظيره اي سي ميلان الإيطالي في إطار منافسات بطولة كأس سوبر دبي.

وتستمر منافسات كأس سوبر دبي الودية بمشاركة أربعة أندية أوروبية، ليفربول وأرسنال وليون وإي سي ميلان، البطولة التي تقام في دولة الإمارات العربية تحتضن اليوم الجمعة 16 ديسمبر لقاء كلاسيكي بين الكبيرين ليفربول وإي سي ميلان.



موعد مباراة ليفربول وميلان في كأس سوبر دبي

مباراة ليفربول وميلان تقام اليوم الجمعة 16 ديسمبر الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة ليفربول وميلان

مباراة ليفربول وميلان مقامة على ستاد آل مكتوم في دبي، وهو الملعب الذي يستضيف بطولة كأس سوبر دبي الودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

مباراة ليفربول وميلان منقولة حصرًا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المفتوحة والمشفرة، ولا تذاع مباريات كأس سوبر دبي على أي قنوات أخرى.

ما هي بطولة كأس سوبر دبي

كأس سوبر دبي بطولة ودية تنظمها إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أربع فرق أوروبية وهم ليفربول الإنجليزي وأرسنال الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي وليون الفرنسي.

المباراة مقامة من أجل استعدادات الأندية إلى المباريات الرسمية بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022 يوم 18 ديسمبر.

وتقام البطولة من فترة 8 ديسمبر إلى 16 ديسمبر وتلعب خلالها أربع مباريات، ومن يجمع أكثر عدد من النقاط يفوز بالكأس الودية.