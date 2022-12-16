كورة HD بلس بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر كورة لايف youtube مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الجمعة 16-12-2022 في كأس سوبر دبي،حيث يستضيف استاد آل مكتوم في دبي، وهو الملعب الذي يستضيف بطولة كأس سوبر دبي الودية، فاز ليفربول بث مباشر في المباراة الماضية أمام ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد حيث أضاع محمد صلاح ركلة جزاء، بينما خسر ميلان 2-1 أمام أرسنال يوم الثلاثاء، ولم يكن هدف فيكايو توموري المتأخر كافيًا في نهاية المطاف للعودة بعد هدفي الشوط الأول من مارتن أوديجارد وريس نيلسون، يتمتع ليفربول وميلان بث مباشر بتاريخ هائل في الآونة الأخيرة، بالطبع، بعد أن تقاسم كل منهما فوزًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا ضد بعضهما البعض في نهائيي 2005 و2007.

مباراة ليفربول وميلان

بث مباشر مباراة ليفربول وميلان الأن، جاءت قائمة ليفربول للبطولة الودية في دبي كالآتي: حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا، خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه، خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس، خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، بن دوك، ليفربول بث مباشر يلا شوت.

مباراة ليفربول وميلان

بث مباشر مباراة ليفربول وميلان يلا شوت، يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر عبر قناة دبي الرياضية 1 بتعليق صوتي من المعلق عبدالله السعدي في تمام الساعة:



6:30 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:30 مساءًا بتوقيت مصر.

6:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:30 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:30 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:30 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:30 مساءًا بتوقيت العراق.

5:30 مساءًا بتوقيت السودان.

6:30 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:30 مساءًا بتوقيت تونس.

4:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:30 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:30 مساءًا بتوقيت البحرين.

7:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

6:30 مساءًا بتوقيت الكويت.

6:30 مساءًا بتوقيت قطر.

3:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

6:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.

3:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.



ليفربول وميلان

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