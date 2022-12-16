مشاهدة مباراة ليفربول ضد ميلان بث مباشر يلا شوت yala shoot كأس سوبر دبي

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وميلان

مشاهدة مباراة ليفربول وميلان يوم الجمعة 12-16-2022 في كأس السوبر دبي حيث يستضيف استاد آل مكتوم في دبي وهو الملعب الذي يستضيف بطولة كأس السوبر الودية في دبي، فاز ليفربول ببث مباشر في المباراة الأخيرة. ضد ليون، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أضاع محمد صلاح ركلة جزاء، بينما خسر ميلان 2-1 أمام أرسنال الثلاثاء، ولم يكن هدف فيكايو توموري المتأخر في النهاية كافيًا للإرجاع بعد هدفي الشوط الأول من مارتن أوديجارد وريس. يتمتع نيلسون وليفربول وميلان بتاريخ حافل في الآونة الأخيرة، بالطبع، بعد أن تقاسموا فوزًا واحدًا في دوري أبطال أوروبا ضد بعضهم البعض في نهائيات 2005 و2007.

مباراة ليفربول وميلان 

بث مباشر مباراة ليفربول وميلان الأن، جاءت قائمة ليفربول للبطولة الودية في دبي كالآتي: حراسة المرمى: أدريان، كيليهر، مروزيك، بيتالوجا، خط الدفاع: بن ديفيز، تسيميكاس، كالفين رامزي، روبرتسون، بايتيتش، فيليبس، ماتيب، جوميز، تشامبرز، كوانساه، خط الوسط: تشامبرلين، كورتيس جونز، جيمس ميلنر، إليوت، جوردون، نابي كيتا، آرثر، تياجو ألكانتارا، فراوندورف، كلارك، جيك كين، كورنس، خط الهجوم: محمد صلاح، كارفاليو، جوتا، لويس دياز، فيرمينو، ستيوارت، بن دوك، ليفربول بث مباشر يلا شوت.

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مباراة ليفربول وميلان

بث مباشر مباراة ليفربول وميلان يلا شوت، يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وميلان بث مباشر عبر قناة دبي الرياضية 1 بتعليق صوتي من المعلق عبدالله السعدي في تمام الساعة:

6:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:30 مساءًا بتوقيت مصر.
6:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:30 مساءًا بتوقيت العراق.
5:30 مساءًا بتوقيت السودان.
6:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:30 مساءًا بتوقيت تونس.
4:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
6:30 مساءًا بتوقيت قطر.
3:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
6:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
3:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.
 

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