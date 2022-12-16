mo salah بث مباشر مباراة ليفربول وميلان كورة لايف.. يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول وميلان

يلعب فريق ليفربول الإنجليزي، غدا الجمعة، مباراته النهائية في كأس السوبر دبي 2020، والتي ستقام على استاد آل مكتوم، والتي سيلتقي فيها مع إيه سي ميلان الإيطالي، في ختام البطولة، بعد كان.. محمد صلاح.. موعد مباراة ليفربول وميلان بدبي، القنوات الناقلة، والآن للتفاصيل.

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، غدا الجمعة، مباراته النهائية في كأس السوبر دبي 2020، والتي ستقام على استاد آل مكتوم، والتي سيلتقي فيها ميلان الإيطالي، في ختام البطولة، بعد انتهاء البطولة. وتعرض فريقان لخسائر في المباراة الأولى بالبطولة وشارك فيها أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي وخاضوا مباراتين. قبل إنهاء مشاركتهم ومغادرة البطولة.

ينتظر الجمهور المصري في الإمارات ظهور فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، الذي كان حاضرا في المباراة الأولى ضد ليون، لكنه فشل في تسجيل ركلة جزاء ضد المنتخب الفرنسي، لكن رغم ذلك قرابة 15 ألف. الجماهير انتظرت اللاعب بعد المباراة وقبلها، وكان حريصًا على التواصل معهم..

وتوج أرسنال بالبطولة رسميًا بعد الفوز في مباراتين أمام ليون وميلان، كما فاز في ركلات الجزاء التي تقام بشكل إجباري بعد المباريات للحصول على نقطة إضافية، رغبة من اللجنة المنظمة في حساب الترتيب العام للبطولة بالختام،وفاز أرسنال في مباراتيه على ليون 3-0 وميلان 2-1، كما فاز في ركلات الجزاء الترجيحية ليصل إلى العلامة الكاملة 8 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وميلان بتوقيت الإمارات

ليفربول – ميلانالساعة: 19:30 مساءًاستاد آل مكتوم

القنوات الناقلةتشهد البطولة تغطية عالمية تصل إلى 105 قناة ووسيلة إعلامية عالمية وتنقل المباراة على قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للبطولة في الإمارات