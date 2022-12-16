مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيوتشر يلا شوت في الدوري المصري الجمعة 16 ديسمبر.. يلا لايف الأهلي اليوم يلا كورة koora live

يستضيف الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فيوتشر في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة 12-16-2022، على أرض ملعب الأهلي والسلام، في الجولة السابعة. بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد المستقبل في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 12-16-2022

ستبدأ مباراة الأهلي والمستقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة-مصر، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة-السعودية، التاسعة بتوقيت دبي-أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي والمستقبل في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 12-16-2022

مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي المذيع الحصري للدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وقناة أون تايم سبورت إتش دي مخصصة لبث مباراة الأهلي ضد فيوتشر على الهواء مباشرة، مع وجود أستوديو تحليلي يبدأ قبل نحو ساعة. بداية المباراة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ملعب الأهلي WE السلام، المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، معتمدًا على الضغط من وسط الملعب مع التمرير القصير والسريع والتبادل الذكي للمراكز، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة لكنها أهدرت نتيجة لقلة التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

سجل هدف الأهلي الأول بيرسي تاو في الدقيقة 12 من متابعة لتسديدة أحمد عبد القادر، وأضاف ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 32 برأسية من كرة علي معلول العرضية، واختتم أكرم توفيق الثلاثية في الدقيقة 90 من تمريرة محمد مجدي أفشة.

وتصدى محمد الشناوي ببراعة لركلتي جزاء للاتحاد ليحافظ على نظافة شباكه وعلى تفوق الأهلي.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 من 6 مباريات، ليواصل تصدره لمسابقة الدوري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 9.



الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط على الاتحاد والتوغل داخل منطقة الجزاء لهز الشباك، سواء عن طريق العرضيات أو التسديد من خارج منطقة الجزاء التي كادت تثمر عن الهدف الأول في الدقيقة 9، عندما تسلم برونو سافيو الكرة وسدد قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الاتحاد المهدي سليمان.

الهدف الأول:

تسديدة برونو سافيو كانت بمثابة البروفة للهدف الأول للأهلي، الذي حمل توقيع بيرسي تاو في الدقيقة 12، عندما ضغط على دفاع الاتحاد واستخلص الكرة ومررها سريعًا إلى أحمد عبد القادر الذي تقدم بالكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ المهدي سليمان وسدد، لكن الكرة ارتدت من الدفاع إلى المتابع بيرسي تاو فسدد، فارتدت للمرة الثانية من الدفاع ليسدد بيرسي تاو مجددًا ويهز الشباك.

بعد هدف التقدم للنادي الأهلي سعى الاتحاد إلى الضغط لتخليص الهدف ولكن خط دفاع الأهلي ومن أمامه صخرتا الوسط عمرو السولية وأليو ديانج كانت له الكلمة العليا، ومنع الاتحاد تمامًا من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

أخطر فرص الاتحاد شهدتها الدقيقة 24 من ضربة ركنية من الناحية اليمنى، ووصلت الكرة على رأس محمود علاء لاعب الاتحاد لكن ياسر إبراهيم تمكن من تشتيت الكرة لتصل سهلة إلى محمد الشناوي.

الهدف الثاني:

في الدقيقة 32 ومن ضربة حرة مباشرة في الناحية اليمنى يمرر علي معلول الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليرتقي فوق الجميع ياسر إبراهيم ويسدد برأسه في المرمى على يسار المهدي سليمان.

واصل الأهلي سيطرته مع اعتماد المنافس على الهجمات المرتدة التي أسفرت عن ركلة جزاء بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ليحتسب المخالفة لصالح خالد الغندور لاعب الاتحاد ويشهر الكارت الأصفر لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم.

تصدى محمود علاء لركلة الجزاء وسدد الكرة، لكن محمد الشناوي تمكن برشاقة من التصدي للركلة، محافظًا على نظافة شباكه، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني:

أجرى الأهلي التغيير الأول بخروج البرازيلي برونو سافيو ومشاركة محمد مجدي أفشة.

مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 46، يخطئ ياسر إبراهيم في التمرير ليخطف أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد الكرة وينفرد ويتقدم ويراوغ محمد الشناوي، ليصطدم الشناوي بأقدام لاعب الاتحاد ويحتسب الحكم ركلة جزاء. تصدى أحمد عادل ميسي لركلة الجزاء ويسدد بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي، ليستمر تفوق الأهلي بهدفين نظيفين.

عاد الأهلي للسيطرة على المباراة وتعددت الفرص، وكاد بيرسي تاو يخطف الهدف الثالث، لكن دفاع الاتحاد تدخل قبل أن يسدد تاو الكرة.

أجرى الأهلي ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 64، بمشاركة حمدي فتحي ومحمود متولي وشادي حسين بدلًا من ياسر إبراهيم وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

في الدقيقة 67 يتصدى محمد الشناوي ببراعة لرأسية مابولولو مهاجم الاتحاد، الذي شارك في الشوط الثاني بدلًا من أوستن أموتو.

سعى الأهلي بقوة لزيادة غلته من الأهداف ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كان أخطرها من نصيب كريم فؤاد وبيرسي تاو، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

أجرى الأهلي التغيير الخامس والأخير في الدقيقة 85 بخروج كريم فؤاد ومشاركة حسين الشحات.

قبل نهاية المباراة لاحت للأهلي فرصة محققة في الدقيقة 87، عندما انفرد بيرسي تاو بالمرمى وتوغل لكنه سقط فجأة قبل أن يسدد الكرة ويغادر الملعب متأثرًا بإصابته، ويكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد استنفاد التغييرات.

الهدف الثالث:

في الدقيقة 90 ومن هجمة مباغتة للأهلي تصل الكرة إلى محمد مجدي أفشة، ويتوغل ويمرر بعد مراوغة المهدي سليمان إلى أكرم توفيق القادم من الخلف، فيسدد ببطن القدم مسجلًا الهدف الثالث.

بعد هدف أكرم يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3/0.