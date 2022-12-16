بث مباشر الاهلي وفيوتشر يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر كورة اون لاين بث مباشر اليوم 2022-12-16 في الدوري المصري

يلتقي فريق الأهلى نظيره فريق فيوتشر باستاد الأهلى "السلام"، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة 16 - 12 - 2022.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر في الدوري

تنطلق مباراة الأهلى ضد فيوتشر فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى "السلام" في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول التريتب بـ18 نقطة بعدما خاض ست مباريات، فيما يأتي فيوتشر رابعا بـ14 نقطة من عدد المباريات ذاته.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين، على ملعب الأهلي WE السلام، المؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.

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مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر

تذاع مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري على قناة أون تايم سبورتس، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.