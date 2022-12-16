مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 في الدوري المصري حيث تقام مباراة الاهلي والمستقبل مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز. مسابقة الدوري لهذا الموسم. من خلال موقعنا الفجر نقدم تغطية خاصة للمباراة وبث مباشر لمباراة الأهلي والمستقبل دون انقطاع.

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر

تنطلق صافرة مباراة الأهلى وفيوتشر مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتقام المباراة على ملعب النادي الأهلي “الأهلي وي السلام”

تشكيل الأهلي اليوم أمام فيوتشر في الدوري المصري

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي اليوم أمام فيوتشر حيث يشارك كل من:

حارس المرمي: محمد الشناوي‏

الدفـاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر ابراهيم – أكرم توفيق

الوسـط: أليو ديانج – عمرو السولية

الوسـط الهجومي: احمد عبد القادر – برونو سافيو – كريم فؤاد

خط الهجوم: شادي حسين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر اليوم بالدوي المصري

يمكنكم متابعة أحداث وكواليس مباراة الأهلي وفيوتشر عبر مجموعه قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، الحاصلة على حقوق بث ونقل جميع مباريات الدورى المصرى هذا العام، والتي تتيح إمكانية مشاهده هذه المباراه عبر قناة On Time Sport HD

بث مباشر مباراة الأهلي وفيوتشر

والآن إليكم البث المباشر لمباراة الأهلي وفيوتشر بصورة حصرية ومباشرة وينطلق البث في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة مع انطلاق صافرة المباراة ويمكنكم تحديث الصفحة إذا توقف البث للحصول على أفضل جودة للمباراة دون تقطيع.