مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر اليوم يلا كورة يلا شوت مباراة الأهلي اليوم yalla shoot|| مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر بث مباشر اليوم 2022-12-16

يستضيف النادي الأهلي نظيره، المستقبل، على استاد الصلد الدولي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اختبار حقيقي للمارد الأحمر، الذي يسعى للمنافسة بقوة من البداية المحلية. منافسة لاستعادة درع بطولة الدوري الممتاز.

حيث يدخل النادي الأهلي المباراة متصدر جدول بطولة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة حصل عليها من فوزه في الجولات الست التي خاضها حتى الآن دون أي هزيمة أو تعادل، مما يجعل من الصعب على فريق المستقبل الذي يسعى لاحتلال مركز متقدم. في ترتيب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن الأهلي من هزيمة الاتحاد. وسجل الإسكندرية ثلاثة أهداف مجانًا في الجولة الأخيرة من المسابقة، فيما سقط فريق المستقبل في فخ التعادل السلبي مع الإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر فى الدورى الدورى الممتاز

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر يوم الجمعة المقبل الموافق 16 من ديسمبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأهلي بالسلام الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد فيوتشر في الدورى الممتاز

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى القادمة ضد فيوتشر المقرر لها الجمعة 16 ديسمبر عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، فيما ينطلق الأستديو التحليلى قبل انطلاق لقاء الأهلى وفيتوشر بساعة تقريبا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد فيوتشر في الدورى الممتاز

يرغب مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي في استمرار فوز الأهلى بمبارياته في بطولة الدورى العام، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: برونو سافيو، شادى حسين، كريم فؤاد