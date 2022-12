يترقب الجمهور موعد وأماكن عرض الجزء الثاني من فيلم "Avatar"، الذي يحمل طابع المغامرة والإثارة، بعد طرحه خلال بعض السينمات، وعرضه للمرة الأولى في مصر، ويحمل الجزء الثاني من الفيلم عنوان The Way of Water.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد وأماكن عرض فيلم "Avatar" الجزء الثاني في مصر، وهي على النحو التالي:-

موعد وأماكن عرض فيلم Avatar الجزء الثاني في مصر

وستكون أماكن عرض فيلم «Avatar» في مصر الجزء الثاني، بعدد من دور العرض منها سينما الزمالك وسينما مترو وسط البلد وسينما جالاكسي وسينما الماسة وسينما سيتي ستارز وسينما جولدن ستارز وVOX وأمريكان بلازا في أوقات مختلفة على مدار الأيام المقبلة، ويمكن معرفة أوقات العرض من خلال زيارة الموقع الرسمي لكل سينما لمعرفة الأوقات المتاحة والحجز خلالها.

حصل على العديد من جوائز الأوسكار

فيلم Avatar الجزء الأول نال العديد من جوائز الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج المخرج جيمس كاميرون، الحائز على جائزة الأوسكار، وتم ترشيح الفيلم للحصول على 9 جوائز أكاديمية من ضمنها أفضل فيلم وأفضل مخرج، وحصل على ثلاث جوائز أوسكار، الأولى لأفضل تصوير سينمائي، والثانية والثالثة لأفضل تصميم وإنتاج وتأثيرات بصرية.

تفاصيل الجزء الثاني من فيلم Avatar ومدة الفيلم

وتدور قصة الجزء الثاني من فيلم Avatar، عن عائلة سولي، والمشاكل التي يتعرضون لها والمعارك التي يخوضونها للبقاء على قيد الحياة، وتصل مدة الجزء الجديد إلى 3 ساعات وهو ما كشف عنه مخرج الفيلم قائلًا إنه لا يرغب في أن يسمع أي شكوى بخصوص مدة الفيلم.

إيرادات الجزء الأول من فيلم Avatar

وحقق الجزء الأول من فيلم Avatar 2.84 مليار دولار، وُيعد الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في التاريخ، وبدأ تصوير الجزء الجديد من 1 سبتمبر 2017 بميزانية باهظة، وأنتجت الفيلم شركة ديزني.