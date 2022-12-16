الآن لايف.. بث مباشر مباراة الهلال والباطن يلا شوت Yalla Shoot | مباراة الهلال بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ضد الباطن بث مباشر اليوم 16-12-2022 الاسطورة

نقدم لكم خدمة البث المباشر عبر موقعنا الفجر مباراة الهلال ضد الباطن al hilal vs al baten مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد بالرياض، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من دوري روشن لكرة القدم موسم 2022-2023.

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يعود فريق الهلال السعودي مرة أخرى إلى منافسات الدوري المحلي بعد المباريات الخمس التي تلقاها ضد منافسه نيوكاسل يونايتد في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي على أرض ملعب الملز، وهي خسارة فادحة أبرزت الضعف. من نظام الهلال في الآونة الأخيرة، كان الهلال قبل توقف مونديال 2022 في قطر تعثر في ثلاث مباريات من أصل 5 مواجهات، وكانت آخر مباراة خاضها في الدوري ضد فريق الطائي، والتي انتهت بفريق ال- فاز الهلال بنتيجة 3-2، وهو فوز حافظ على مركزه في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر. فريق الشباب برصيد 22 نقطة جمع الزعيم نقاطه من فوزه في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسارة مباراة واحدة.

الهلال ينتظر كلاسيكو صعب أمام النصر بعد عشرة أيام من الآن على أرض حديقة مرسول في الجولة العاشرة، فيما تنتظره مواجهة ضد الاتفاق في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين المقبل. الخميس، وعليه أن يصل إلى ديربي العاصمة بكامل صفوفه، حيث يلعب الليلة مواجهة ضد خصمه اللاوعي. بلغ عدد الغيابات في صفوفه 6 لاعبين رئيسيين، لذلك على إدارة الفريق انتظار عودة المصاب ورؤية الأداء بعد ذلك من أجل اتخاذ قرار بشأن إمكانية استمرار مسيرة الأرجنتيني رامون دياز مع القائد أو المغادرة من قبل. الالتزام الآسيوي في فبراير المقبل.

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طرف المباراة الآخر فريق الباطن يلتقي الهلال في مباراة صعبة للغاية تجمعهما مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب استاد الملز بالعاصمة السعودية الرياض، ويطمح الباطن في استغلال الغيابات التي ضربت صفوف الزعيم من أجل الخروج بنتيجة تشفع له في باقي مشواره بالدوري الذي لازال في بدايته، الباطن عاد إلى دوري المحترفين السعودي بعدما قضى موسم 2019-2020 في دوري الدرجة الأولى، فريق الباطن منذ عودته وهو يناضل من أجل البقاء ففي النسخة قبل الماضية نجى من فخ الهبوط بفارق نقطة واحدة وفي النسخة الماضية كان على وشك الرحيل عن الدرجة الممتازة لكن فارق المواجهات مع الفيصلي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى، الباطن حاليًا يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل في مباراة وحيدة كانت مع ضمك في الجولة الخامسة وانتهت بهدفين لكل فريق، دون ذلك سقط في كل مواجهاته السبع السابقة أخرها الخسارة أمام أبها في مباراة انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد وديا استعد الباطن لمواجهات الدوري بمباراة ودية ضد غازي عنتاب التركي وانتهت بخسارته بثلاثية مقابل هدف وحيد، أخر 10 مواجهات جمعت الفريقين انتهت بفوز الهلال بست مباريات فيما تعادلا الفريقان في 4 مواجهات، يجدر الإشارة إلى أن الباطن نجح في فرض التعادل على الهلال في آخر 4 مواجهات، النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كانت في 2018 وانتهت بفوز الزعيم بخماسية مقابل هدف وحيد.

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يأمل الهلال في العودة إلى طريق الانتصارات من جديد وإنهاء عقدة الباطن في آخر أربع مباريات عندما يلتقيان مساء اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب الملز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.