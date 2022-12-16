يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم | الان النصر ضد الرائد روابط كورة لايف

الفجر الرياضي
مباراة النصر والرائد
مباراة النصر والرائد بث مباشر

مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي، يلتقي مساء اليوم النصر مع منافسه الرائد علي استاد  مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في الجولة التاسعة ببطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر الشباب والرائد في المركز 11 برصيد تسع نقاط.

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والرائد” اضغط هنا

وستنقل المباراة على قناة SSC المذيعة الحصرية للدوري السعودي وتحديدا على قناة “SSC Sport HD1” مع تعليق “جعفر الصالح”.

إليكم في هذه الفقرة موعد مباراة النصر والرائد الذي ينتظره الملايين من الأشخاص داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، حيث أن في هذه الأوقات يستعد منتخب النصر لملاقاة منتخب الرائد في استاد مدينة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في منطقة بريدة، ومن خلال الأيام الماضية تم تحديد موعد هذه المباراة لكي يصبح موعدها في هذا اليوم الجمعة الذي يوافق ١٦ من شهر ١٢ أو من شهر كانون الأول لعام ٢٠٢٢.

فقد يتم بداية هذه المباراة على أرض الملعب في المملكة العربية السعودية في إتمام مساء الساعة السادسة، حيث يكون توقيت المباراة في جمهورية مصر العربية في إتمام مساء الساعة الخامسة لهذا اليوم، وبعد أن قاموا الجماهير بمعرفة موعد مباراة النصر والرائد يرغبون بالتعرف على القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة، وذلك الذي سوف نوضحه لكم في التالي.

الرائد Vs النصر.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 254.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

مباراة النصر و الرائد مباراة النصر ضد الرائد مباراة الرائد ضد النصر مباراة النصر والرائد النصر و الرائد موعد مباراة النصر والرائد بث مباشر مباراة النصر والرائد مباراة الرائد و النصر ملخص مباراة النصر و الرائد ملخص مباراة الرائد و النصر بث مباشر مباراة النصر ضد الرائد ملخص مباراة الرائد ضد النصر ملخص مباراة النصر ضد الرائد

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

عاجل| بالعلاوة الاستثنائية 300 جنيه.. تعرف على مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة

الان يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر بتاريخ 16/12/2022 في الدوري المصري

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الرحيل عن المارد الأحمر

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي | الان.. كورة لايف بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2022/2023 yalla shoot

بث مباشر الزمالك والبنك الاهلي كورة بلس.. يلا شوت مباراة الزمالك

معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا على قناة الكأس المفتوحة