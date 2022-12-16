يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر في الدوري السعودي اليوم | الان النصر ضد الرائد روابط كورة لايف

مشاهدة مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي، يلتقي مساء اليوم النصر مع منافسه الرائد علي استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في الجولة التاسعة ببطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر الشباب والرائد في المركز 11 برصيد تسع نقاط.

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وستنقل المباراة على قناة SSC المذيعة الحصرية للدوري السعودي وتحديدا على قناة “SSC Sport HD1” مع تعليق “جعفر الصالح”.

إليكم في هذه الفقرة موعد مباراة النصر والرائد الذي ينتظره الملايين من الأشخاص داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، حيث أن في هذه الأوقات يستعد منتخب النصر لملاقاة منتخب الرائد في استاد مدينة الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية في منطقة بريدة، ومن خلال الأيام الماضية تم تحديد موعد هذه المباراة لكي يصبح موعدها في هذا اليوم الجمعة الذي يوافق ١٦ من شهر ١٢ أو من شهر كانون الأول لعام ٢٠٢٢.

فقد يتم بداية هذه المباراة على أرض الملعب في المملكة العربية السعودية في إتمام مساء الساعة السادسة، حيث يكون توقيت المباراة في جمهورية مصر العربية في إتمام مساء الساعة الخامسة لهذا اليوم، وبعد أن قاموا الجماهير بمعرفة موعد مباراة النصر والرائد يرغبون بالتعرف على القنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة، وذلك الذي سوف نوضحه لكم في التالي.

الرائد Vs النصر.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.