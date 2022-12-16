رابط تويتر مشاهدة مباراة الهلال ضد الباطن بث مباشر اليوم "في العارضة" مباراة الهلال يوتيوب

تذاع مباراة الهلال والباطن على الهواء مباشرة، ويلتقي نادي الهلال مع نظيره نادي الباطن مساء اليوم في ختام مباريات الجولة التاسعة في منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، والأمير فيصل بن فهد. افتتح استاد الرياض أبوابه مساء اليوم لاستضافة أحداث هذا اللقاء المرتقب الذي يمثل أهمية كبيرة للفريقين، وتقدم الفجر لمتابعيها البث المباشر لهذه المباراة وأبرز الأرقام والإحصائيات حول ذلك. المواجهة، وعاد الدوري السعودي مرة أخرى بعد توقفه بسبب كأس العالم الذي يقام حاليا في قطر، وشارك المنتخب السعودي في المونديال لكنه خرج من دور المجموعات، بث مباراة الهلال على الهواء مباشرة.

مباراة الهلال والباطن بث مباشر

الهلال والباطن بث مباشر تويتر، يدخل نادي الهلال مباراة اليوم وهو يحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 17 نقطة، ويبحث اليوم عن الفوز والوصول إلى النقطة 20 والتقدم في جدول ترتيب الدوري، وفاز نادي الهلال في مباراته الاخيرة في الدوري على الطائي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في اكتوبر الماضي، سيلعب نادي الهلال مباراة اليوم وهو لديه رغبة كبيرة في الفوز ولا شيء سوى ذلك بسبب تعثر الفريق في بعض المباريات وابعاده عن المراكز الاولى في الدوري، وكان التعثر الأول للهلال في الجولة السادسة بعدما تعادل مع نادي الاتفاق دون أهداف، وستكون المباراة القادمة للهلال امام نادي الاتفاق في دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء القادم.

الهلال والباطن بث مباشر تويتر

مباراة الهلال والباطن بث مباشر يلا شوت، اعلن نادي الهلال عن غياب 6 لاعبين عن مباراة الباطن وذلك لمعاناتهم لعدة إصابات مختلفة ويأتي قائد خط الوسط سلمان الفرج في قائمة الغائبين بالإضافة إلى وسالم الدوسري ومتعب المفرج وعلي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك، مباراة اليوم لن تكون مهمة سهلة على نادي الباطن ولاعبيه ويتطلب منهم جهد كبير من أجل حسم المباراة لصالحهم، ويأتي نادي الباطن في المركز الأخير من دوري روشن بنقطة وحيدة حتى الآن، ولم يحقق لاعبي الباطن أي إنتصار في الدوري حتى الآن وهو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يفعل ذلك، آخر مباراة جمعت بين الهلال والباطن كانت مباراة ودية قبل إنطلاق الموسم الجديد وانتهت بفوز الهلال بثلاثية نظيفة، الهلال ضد الباطن مباشر.

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مباراة الهلال بث مباشر تويتر، تقام احداث هذا اللقاء على ستاد الامير فيصل بن فهد، وستنطلق صافرة الحكم لبدء هذه المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية ونعرض اليكم من خلال موقعنا موعد انطلاق هذه المباراة بتوقيت بعض الدول الأخرى:

• 8:30 مساءً بتوقيت السعودية

• 7:30 مساءً بتوقيت مصر

• 8:30 مساءً بتوقيت العراق

• 8:30 مساءً بتوقيت فلسطين

• 8:30 مساءً بتوقيت سوريا

• 6:30 مساءً بتوقيت تونس

• 6:30 مساءً بتوقيت المغرب

• 6:30 مساءً بتوقيت الجزائر

• 8:30 مساءً بتوقيت اليمن

• 8:30 مساءً بتوقيت لبنان

• 7:30 مساءً بتوقيت السودان

• 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا

• 8:30 مساءً بتوقيت قطر

• 8:30 مساءً بتوقيت الاردن

• 8:30 مساءً بتوقيت الكويت

• 8:30 مساءً بتوقيت البحرين

• 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات

• 9:30 مساءً بتوقيت سلطنة عمان

• 5:30 مساءً بتوقيت موريتانيا

• 8:30 مساءً بتوقيت جزر القمر

• 8:30 مساءً بتوقيت الصومال

• 8:30 مساءً بتوقيت جيبوتي

• 5:30 مساءً بتوقيت غرينيتش GMT.

مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر

تمر الساعات والدقائق ويقترب موعد بداية مباراة الهلال والباطن، وتتجه أنظار الجماهير السعودية حول هذه المواجهة نظرا لاهميتها ومدى تأثيرها على جدول ترتيب الدوري، سيدخل لاعبي نادي الباطن مباراة اليوم وهم يبحثون عن الإنتصار الأول لهم هذا الموسم، على الناحية الأخرى يريد نادي الهلال الوصول إلى الفوز رقم 6 في الدوري.

