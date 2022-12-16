بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم

يستضيف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة مباراة الرائد والنصر، التي ستقام ضمن منافسات الجولة التاسعة لمنافسات بطولة الدورى المحلى موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

يدخل اللقاء النصر الذي استطاع، أن يسحق الفيحاء فى الجولة الأخيرة برباعية دون رد لينفرد، لينفرد "العالمي" بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الشباب المتصدر.

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أما الرائد، خسر من الفتح بهدف دون رد في الجولة الثامنة، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه المخيبة، ولعل توقف المسابقة بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022 بقطر قد يمنحه فرصة مناسبة لترتيب البيت من جديد، ويحتل الرائد المركز 11 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد تسع نقاط

تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والرائد الجولة التاسعة في دوري روشن 2022-23، اليوم الجمعة 15/12/2022 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وكانت قد انتشرت أخبار قبل عودة الدوري السعودي تعاقد النصر السعودي مع اللاعب الدولي كريستيانو رونالدو وأنه سينضم للنادي في الأول من يناير 2023، إلا أن سرعان ما تم نفي هذه الأنباء من قبل الدون كريستيانو.

القنوات الناقلة مباراة النصر والرائد بث مباشر

تنقل قناة SSC الرياضية مباراة النصر والرائد بث مباشر عبر شاشتها، كما سيتم نقل المباراة مباشرة عبر منصة شاهد الرياضية VIP.

الرائد Vs النصر.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.