مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي اليوم

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 16 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والرائد في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر ويتواجد النصر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر بينما الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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وتذاع المباراة عبر قنوات SSC، الناقل الحصري للدوري السعودي وبالتحديد عبر قناة "SSC Sport HD1" بتعليق "جعفر الصليح".

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 16 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والرائد في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة النصر حسب اختيارات المدرب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عبدالإله العمري– سلطان الغنام ــ ألفارو جونزاليس– جيسلان كونان

خط الوسط: لويس جوستافو ــ عبدالله الخيبري ــ ماشاريبوف

خط الهجوم: سامي النجعي ــ فينسنت أبو بكر ــ أندرسون تاليسكا

الرائد Vs النصر.

البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 9).

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.

الملعب: 254.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.