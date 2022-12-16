روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر في الدوري المصري اليوم | كورة لايف الزمالك ضد البنك الأهلي الان

الفجر الرياضي
مباراة الزمالك والبنك
مباراة الزمالك والبنك الأهلي

يلتقي فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، منافسه البنك الأهلي، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة على أون تايم سبورت 2 الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة والساعة الخامسة بالتوقيت المحلي في مصر.

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بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 16 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري بث مباشر يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولًا على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

البنك الاهلي Vs الزمالك.
البطولة: الدوري المصري (الأسبوع 7).
القنوات الناقلة: ON Time Sport 1.
الملعب: 30.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

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