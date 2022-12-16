SSC رابط بث مباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي.. يلا كورة الهلال بث مباشر اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلعب الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة أمام الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023.

وعادت مباريات الدوري السعودي يوم الخميس بعد انقطاع دام قرابة شهرين بسبب مشاركة الأخضر في مونديال 2022.

ويحتل الهلال بقيادة رامون دياز المركز الخامس في جدول ترتيب روشن ليج برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز السادس عشر والأخير بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم

تقام المباراة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في مدينة الرياض، وتنطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الباطن والهلال” اضغط هنا..للدخول إلى صفحة البث المباشر "اضغط هنا 

القناة التي تبث مباراة الهلال والبطين في الدوري السعودي

ستنقل المباراة على قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الباطن
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، هيون سو، محمد جحفلي، ناصر الدوسري

خط الوسط: عبد الإله المالكي، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا

خط الهجوم: اندري كاريلو، أوديون ايجالو، موسى ماريجا

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