لينكات يلا شوت.. بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

يشهد استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، انطلاق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز ضمن مواجهة الدور السابع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الزمالك في المركز الثالث بـ14 نقطة، وبنك نيجارا في المركز الثاني عشر بست نقاط.

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يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم على قناة 'On Time Sport HD 2'، المذيع الرسمي للدوري المصري.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - مصطفي الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - أحمد زيزو - سيف الجزيرى.

خط الهجوم: يوسف حسن.

بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 16 ديسمبر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

البنك الاهلي Vs الزمالك.

البطولة: الدوري المصري (الأسبوع 7).

القنوات الناقلة: ON Time Sport 1.

الملعب: 30.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.