مشاهدة مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي بث مباشر

تقام بث مباشر مباراة الهلال والباطن اليوم ضمن اطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وننقل لكم مشاهدة الهلال والباطن عبر موقعنا الفجر حيث يلتقي فريقا الهلال السعودي والباطن اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، ويأتي الباطن آخر الترتيب في المركز الـ16 بنقطة واحدة.

ويطمح الهلال في حصد النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو صدارة البطولة، للمنافسة على اللقب الغالي، والحفاظ عليه.

يذكر أن الهلال تُوج بالدوري السعودي خلال الموسم الماضي 2021-2022 بعد منافسة قوية مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر، الباطن يسعى جاهدًا للخروج من منطقة الهبوط، وتحقيق ولو نقطة من المباراة، لتعديل وضعه والابتعاد عن خطر الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي "دوري روشن"

قنوات "SSC" ستنقل مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي، لحساب الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

سيتم نقل مباراة الهلال والباطن مجانا بتقنية SD، على قنوات SSC بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على منصتي GOBX وشاهد.

كما يمكنكم متابعة اللقاء من خلال "العين الرياضية" وتغطية حية لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك الوصول لها عبر الترددات التالية.

تردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي "دوري روشن"، اليوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في مدينة الرياض.

تنطلق صافرة بداية المباراة، عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن تلك المباراة هي الأولى للفريقين بعد التوقف الدولي بسبب كأس العالم، والذي دام قرابة 60 يومًا.