الان يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر بتاريخ 16/12/2022 في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر بتاريخ 16/12/2022

يستعد ستاد القاهرة الدولي لمواجهة شديدة بين الزمالك والبنك الأهلي مساء يوم الجمعة 16 ديسمبر عندما تحسب المرحلة السابعة من الدوري المصري لكرة القدم.

تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي على الهواء مباشرة اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية المقررة الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة والساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة. بين الأهلي والزمالك، تبث على أون تايم سبورت (2) مع عرض صوتي من قبل المعلقين. الأمير وي.

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وكان أداء الزمالك جيدًا في الآونة الأخيرة، فبعد فوزه على بيراميدز 0-0 في الدور الثالث، احتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 14 نقطة.

يركز الفرسان البيض بشكل كامل ومستعدون تمامًا لهذه المعركة الصعبة، بهدف تحقيق النصر الليلة، والتعمق في المربع الذهبي، والاستمرار في الدفاع عن لقبهم للموسم الثالث على التوالي.

من جهة أخرى، وقع البنك الأهلي في فخ الخسارة أمام المصري البورسعيد في الجولة الماضية، محصلا 6 نقاط واستمر في احتلال المركز الـ12 في الترتيب.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ست نقاط بالتساوي مع إنبي وأسوان والمصري البوسعيدي الذي قرر تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق فيما تبقى من عمر الدور الأول والمسابقة.

ويشهد التاريخ إقامة أربع مباريات بين الفريقين، فاز الزمالك في الأولى بالدوري الممتاز 2021 بأربعة أهداف مقابل واحد سجلها يوسف إبراهيم أوباما وإبراهيم أحداد وأحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، كما جرت العادة العام المنقضي.

البنك الاهلي Vs الزمالك.
البطولة: الدوري المصري (الأسبوع 7).
القنوات الناقلة: ON Time Sport 1.
الملعب: 30.
المعلق: لم يحدد بعد.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

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