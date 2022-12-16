مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي يلا شوت بث مباشر اليوم الدوري المصري

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بث مباشر اليوم الجمعة في إطار مواجهات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022 التي تقام على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور المئات من جماهير الطرفين.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة السير في طريق الانتصارات الذي سلكه مؤخرا عقب تعثرات متواصلة في الدوري، حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد أربع عشرة نقطة بفارق نقطتين خلف غزل المحلة وأربعة عن النادي الأهلي.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الزمالك والبنك الأهلي” اضغط هنا

ولم يخسر الزمالك منذ بدء الدوري في أي مواجهة لكنه تلقى هزيمة مؤلمة من النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، فيما فاز في أربع مباريات وتعادل مرتين، وسط أداء متراجع في الفترة المنصرمة عقب التتويج بلقبين اثنين.

وكان الزمالك يلعب بشكل جيد في الآونة الأخيرة ويحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 14 نقطة بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون أهداف في الدور الثالث.

يركز الفرسان البيض ويستعدون لهذه المعركة الشرسة بكل قوتهم، بهدف الفوز الليلة، والتعمق في المربع الذهبي، ومواصلة الدفاع عن اللقب للموسم الثالث على التوالي.

على صعيد آخر، سقط البنك الأهلي في فخ الخسارة أمام المصري البورسعيد في الجولة الماضية، ليحافظ على المركز 12 في الترتيب برصيد 6 نقاط.

في هذه المعركة، يهدف البنك الوطني إلى تحقيق نصر كامل، والسماح للفريق بالبقاء في المنطقة الآمنة والعودة إلى سلسلة الانتصارات المتتالية.

البنك الاهلي Vs الزمالك.

البطولة: الدوري المصري (الأسبوع 7).

القنوات الناقلة: ON Time Sport 1.

الملعب: 30.

المعلق: لم يحدد بعد.



موعد المباراة:

6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

5:00 مساءًا بتوقيت مصر.

6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

6:00 مساءًا بتوقيت العراق.

5:00 مساءًا بتوقيت السودان.

6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

4:00 مساءًا بتوقيت تونس.

4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.